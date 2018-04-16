Представитель России при ОЗХО назвал удар по Сирии актом агрессии

16 апреля 2018 18:36 (UTC+04:00)

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что РФ рассматривает удар по Сирии как акт агрессии и попытку сорвать мирное урегулирование в регионе, передает РИА Новости.

"Рассматриваем это как вероломный акт агрессии, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм международного права", - заявил Шульгин в понедельник, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге. Текст выступления поступил в распоряжении РИА Новости.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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