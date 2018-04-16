Представитель России при ОЗХО назвал удар по Сирии актом агрессии

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что РФ рассматривает удар по Сирии как акт агрессии и попытку сорвать мирное урегулирование в регионе, передает РИА Новости.

"Рассматриваем это как вероломный акт агрессии, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм международного права", - заявил Шульгин в понедельник, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге. Текст выступления поступил в распоряжении РИА Новости.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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