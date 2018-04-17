ООН осудила Израиль за стрельбу по палестинцам на границе с сектором Газа

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осуждает стрельбу израильских силовиков по протестующим на границе с сектором Газа, в том числе с применением боевых патронов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления, передает ТАСС.

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Ранее постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур заявил, что по меньшей мере 32 палестинца погибли, около 3,5 тыс. пострадали в столкновениях с сотрудниками израильских сил безопасности на границе сектора Газа с Израилем, которые продолжаются на протяжении двух недель.

"Несмотря на обязательство Израиля расследовать события последних недель, силы безопасности продолжают использовать боевые патроны и резиновые пули против протестующих, убивая и раня десятки в основном безоружных протестующих", - приводятся в пресс-релизе слова экспертов ООН.

Они также отмечают, что международное право предусматривает применение оружия силами безопасности лишь в случае угрозы жизни или получения тяжелой травмы. "Не появилось никаких доказательств, что в ходе демонстрации сложилась такая ситуация, которая оправдывала бы стрельбу на поражение", - отмечается в сообщении.

В заключении эксперты призывают международное сообщество создать независимую комиссию по расследованию событий последних недель.

Многотысячные манифестации с требованием возвращения палестинских беженцев на родную землю на границе Израиля и сектора Газа начались 30 марта, когда палестинцы отмечали День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков. Непосредственно в день манифестаций погибли 16 арабов и пострадали около 1,5 тысячи. Позднее в течение недели от полученных ранений скончались еще несколько человек.

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