Умер актер Верн Тройер

22 апреля 2018 01:49 (UTC+04:00)

Американский актер Верн Тройер, известный ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, скончался на 50-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

Как сообщила порталу семья актера, месяц назад он попал в больницу он был подключен к системе жизнеобеспечения.

"С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня", — сообщают друзья актера на его странице Facebook.

Известность Верну Тройеру, актеру, стендап-комику и каскадеру, принесла роль персонажа Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс". Кроме того, он известен ролями в таких фильмах, как "Гарри Поттер и философский камень", "Парень из пузыря", "Люди в черном", "Гринч – похититель Рождества".

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