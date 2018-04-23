Акционеры Globaltrans утвердили дивиденды за 2017 год на уровне 44,85 руб. на акцию/GDR

Акционеры Globaltrans утвердили дивиденды за 2017 год на уровне 44,85 руб. на обыкновенную акцию или глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщила компания по итогам годового собрания акционеров, передает ТАСС.

Всего на дивиденды будет направлено 8,02 млрд руб., говорится в сообщении, опубликованном на Лондонской бирже.

В сумму дивидендов включена финальная выплата по итогам 2017 года в размере 23,25 руб. на акцию/GDR и специальные дивиденды в размере 21,6 руб. на бумагу.

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