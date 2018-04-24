Президенты США и Финляндии подтвердили важность укрепления безопасности в Арктике

Американский лидер Дональд Трамп и президент Финляндии Саули Ниинистё в понедельник во время телефонного разговора подтвердили важность укрепления безопасности в Арктике, передает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

"Лидеры обсудили планы Финляндии на протяжении оставшегося срока ее председательства в Арктическом совете. Оба лидера подтвердили важнейшее значение укрепления безопасности в Арктике", - говорится в документе.

Как ранее отметили в канцелярии финского президента, главы государств обсудили международную ситуацию и, в частности, Арктический регион. Ниинистё также выразил надежду на то, что встречи Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые состоятся на этой неделе, будут плодотворными.

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