Генсек ООН пообещал помочь примирению Пхеньяна и Сеула после саммита лидеров двух Корей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу приветствовал "подлинно исторический" саммит лидеров КНДР и Республики Корея, отметив важные договоренности, достигнутые на встрече. Как сообщили в канцелярии административного главы всемирной организации, он готов оказать помощь в процессе примирения двух стран, а также налаживании отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, передает ТАСС.

"Генеральный секретарь приветствует смелость и лидерские качества, которые позволили достичь важных обязательств и согласовать действия, изложенные в Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Он ожидает, что эти достижения будут закреплены и развиты на саммите лидеров Соединенных Штатов и КНДР, который должен состояться в ближайшем будущем. Генеральный секретарь обещает и далее способствовать этим важным процессам", - говорится в письменном заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером более чем за 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

Как заявил Стефан Дюжаррик, "многие по всему миру были тронуты сильными кадрами, как два лидера встретились, чтобы добиться гармонии и мира на Корейском полуострове".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.