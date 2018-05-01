Западная коалиция заявила о начале новой операции против ИГ в Сирии

1 мая 2018 19:46 (UTC+04:00)

США, коалиция и местные партнеры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов "Исламского государства", заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"США, мировая коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии", - говорится в заявлении Науэрт.

Она отметила, что "борьба будет сложной", но США и партнеры "одержат победу". "Мы будем защищать США, коалицию и партнерские силы в случае нападения. Дни контроля ИГ над территориями и террор сирийского народа подходит к концу", - говорит Науэрт.

По ее словам, США "будут работать с Турцией, Израилем, Иорданией, Ираком и Ливаном для обеспечения безопасности их границ от ИГ".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США не планируют передавать документы по Ирану в МАГАТЭ
США 18:30
Во Франции заявили, что Париж будет добиваться освобождения от пошлин США на металлы
Европа 16:49
Доллар дорожает перед решением ФРС США по ставке
США 16:43
Нефть подешевела на данных по рекордной добыче в США
Энергетика 16:16
Европейские эксперты проверят данные Израиля о ядерной программе Ирана
Европа 15:30
Постпред РФ: МАГАТЭ за время действия сделки по Ирану не выявило нарушений
Россия 15:04
Еврокомиссия: Решение США по пошлинам продлевает неопределенность на рынке
США 12:11
В Сеуле заявили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме была бы символичной
США 11:43
В Евросоюзе заявили, что ждут полного освобождения от пошлин США на металлы
Европа 11:24
Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии
США 11:12
Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии
США 11:10
В Германии рассчитывают на то, что ЕС будет освобожден от пошлин США
Бизнес 10:57
Пентагон: США не хотят выводить войска из Сирии до политического урегулирования конфликта
США 10:47
США разрешили восьми участникам каравана мигрантов попросить убежища в стране
США 09:27
В США заявили об угрозе применения Ираном ядерного оружия
США 06:15
Западная коалиция завершила крупные боевые операции против ИГ в Ираке
В мире 30 апреля 20:41
Китай на переговорах по торговле не намерен обсуждать два ключевых требования США - СМИ
Китай 30 апреля 19:56
Глава минфина США с осторожным оптимизмом оценивает будущие переговоры с КНР по торговле
США 30 апреля 18:23