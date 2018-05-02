Американские войска останутся в Южной Корее даже после подписания договора о мире с КНДР

2 мая 2018 05:47 (UTC+04:00)

Американские войска, размещенные в Южной Корее, останутся на территории республики даже в случае заключения между Пхеньяном и Сеулом мирного договора. Об этом в среду заявил помощник южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap

"Позиция правительства заключается в том, что силы США в Корее играют роль посредника между основными державами, окружающими страну, такими как Китай и Япония", - приводит его слова.

В Республике Корея насчитывается 28,5 тыс. военнослужащих США. Присутствие там американских войск - наследие Корейской войны 1950-1953 годов, которая завершилась подписанием временного перемирия.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова". В документе, кроме прочего, говорится о намерении государств подписать мирный договор.

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