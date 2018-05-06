"Евровидение" официально стартует в Лиссабоне

6 мая 2018 01:52 (UTC+04:00)

Официальное открытие 63-го международного песенного конкурса "Евровидение" состоится в воскресенье в Лиссабоне, передает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Торжественная церемония пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT).

В 2018 году конкурс проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"). Главной темой выбран океан, на берегу которого расположена столица смотра. В соответствии с этим даже изменили традиционный красный цвет ковровой дорожки на синий.

Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на конкурсе в Киеве в мае 2017 года. Певец исполнил песню на родном языке "Amar pelos dois" ("Любовь двух").

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Айсель Мамедова на сцене "Евровидения 2018" (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 4 мая 12:27
Стал известен состав жюри "Евровидения-2018" от Азербайджана
Культура 1 мая 10:39
Первая репетиция Айсель Мамедовой на сцене "Евровидения" (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 30 апреля 14:09
Жители Болгарии признались в любви азербайджанской участнице "Евровидения 2018" (ВИДЕО)
Интересное 25 апреля 17:49
В небо Баку выпустили разноцветные шары в знак поддержки АİSEL (ВИДЕО)
Интересное 25 апреля 16:41
Филипп Киркоров поддержал блистательную Диву из Азербайджана на "Евровидении"
Звёздный мир 12 апреля 16:04
Айсель Мамедова выступила на pre-party "Евровидения-2018" в Москве (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 9 апреля 11:06
Айсель Мамедова примет участие в pre-party "Евровидения-2018" в Москве
Культура 4 апреля 12:42
Представительница Азербайджана откроет "Евровидение 2018" в Португалии (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 3 апреля 17:27
Умерла победительница первого "Евровидения" - СМИ
Европа 25 марта 00:08
Айсель Мамедова выступила в Греции
Культура 20 марта 22:19
Эльнур Гусейнов и юная Фидан, включенная в "Золотую книгу", представили "Say Hallelujah" (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 12 марта 18:35
Евровидение 2018: Айсель Мамедова презентовала клип "X my heart" (ВИДЕО)
Культура 7 марта 17:13
Айсель Мамедова рассказала о "Евровидении 2018" и призвала защищать животных (ФОТО, АУДИО)
Интервью 6 марта 18:24
Азербайджанская участница "Евровидения" - девушка-робот? (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 1 марта 17:33
Участница "Евровидения 2018" Айсель Мамедова совершила полет над Португалией (ФОТО)
Интересное 28 февраля 13:43
Названа дата презентации клипа представительницы Азербайджана на "Евровидении-2018"
Культура 28 февраля 12:01
Я польщен вашей любовью - представитель Беларуси на "Евровидении-2018" о концерте в Баку (ВИДЕО)
Интересное 27 февраля 09:53