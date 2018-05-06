"Евровидение" официально стартует в Лиссабоне

Официальное открытие 63-го международного песенного конкурса "Евровидение" состоится в воскресенье в Лиссабоне, передает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Торжественная церемония пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT).

В 2018 году конкурс проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"). Главной темой выбран океан, на берегу которого расположена столица смотра. В соответствии с этим даже изменили традиционный красный цвет ковровой дорожки на синий.

Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на конкурсе в Киеве в мае 2017 года. Певец исполнил песню на родном языке "Amar pelos dois" ("Любовь двух").

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