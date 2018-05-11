В Гонконге из-за обнаруженной бомбы времен войны эвакуировали генконсульство России

11 мая 2018 07:19 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга в пятницу оцепила ряд улиц и произвела эвакуацию людей в центральном районе Ван Чай в связи с операцией по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Она была обнаружена накануне сооружающими метро рабочими на одной из стройплощадок, передает ТАСС со ссылкой на местную радио- и телевещательную корпорацию RTHK.

Из опасной зоны произведена эвакуация строителей и людей из ряда жилых зданий, отелей и офисов, в том числе из небоскреба Sun Hung Kai, на 21-м этаже которого базируется генконсульство РФ. "В связи с обнаружением в районе офиса генерального консульства России в Гонконге бомбы времен Второй мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления. Просим следить за новостями", - говорится в сообщении дипмиссии.

Это уже третья по счету бомба, обнаруженная в текущем году в данном районе Гонконга. В начале года саперами были успешно обезврежены два аналогичных крупных неразорвавшихся снаряда американского производства. Они были сброшены в период японской оккупации Гонконга, который начался практически одновременно с бомбардировкой Перл-Харбора в декабре 1941 года и длился до 1945 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Индекс биржи Гонконга упал на 1140 пунктов на фоне опасений торговой войны США с КНР
Китай 23 марта 09:02
В Гонконге нашли вторую за неделю бомбу времен Второй мировой войны
Другие страны 31 января 19:33
Саперы в Гонконге обезвредили снаряд времен Второй мировой войны
Китай 28 января 14:43
В Гонконге обнаружили бомбу весом 450 кг, эвакуированы более тысячи человек
Другие страны 27 января 16:05
КНР, Иран, Панама и Гонконг совместно расследуют гибель танкера SANCHI
Китай 26 января 12:17
Почти 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Гонконге
Другие страны 30 ноября 2017 07:52
Гонконг стал самым посещаемым туристами городом в 2017 году
Другие страны 8 ноября 2017 06:03
В Гонконге более 20 человек пострадали в аварии с участием автобуса
Другие страны 22 сентября 2017 15:53
Тайфун "Пакхар" в Гонконге унес жизнь одного человека
Другие страны 28 августа 2017 07:00
В Гонконге из-за тропического шторма отменены десятки авиарейсов
Другие страны 27 августа 2017 04:16
В Гонконге из-за тайфуна закрылись банки и офисы, отменены сотни авиарейсов
Другие страны 23 августа 2017 05:47
В аэропорту Гонконга задержали более 50 рейсов из-за шторма Roke
Другие страны 23 июля 2017 13:24
Первая в истории женщина-глава Гонконга официально вступила в должность
Другие страны 1 июля 2017 06:41
Школьники-контрабандисты провозили из Гонконга телефоны за еду
Другие страны 28 мая 2017 05:20
В Гонконге на аукционе продали самый дорогой участок земли в мире
Другие страны 17 мая 2017 07:30
В Гонконге при пожаре пострадали 12 человек
Другие страны 1 апреля 2017 08:32
В Гонконге разбился легкомоторный самолет
Другие страны 26 февраля 2017 11:06
В Гонконге из "Диснейленда" эвакуировали сотни людей
Другие страны 13 февраля 2017 12:15