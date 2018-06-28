Представители около 120 стран обсудят в штаб-квартире ООН совместную борьбу с терроризмом

Первая международная конференция высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств в целях укрепления международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом пройдет 28-29 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По сообщению Интерфакс, Мероприятие посвящено практическим аспектам общих усилий, включая обмен информацией, опытом и ресурсами, борьбу с экстремизмом, включая злоупотребление новыми технологиями, противодействие иностранным террористам-боевикам и роли Всемирной организации в содействии международному контртеррористическому сотрудничеству.

Как рассказал высокопоставленный представитель ООН, ожидается участие около 120 стран, 25 международных организаций и ста общественных организаций. По его словам, почти сто государств будут представлены на уровне глав или заместителей глав контртеррористических ведомств и министров внутренних дел.

На открытии форума выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по инициативе которого была созвана международная конференция, и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

В ходе форума запланировано более 20 мероприятий "на полях", а также несколько сессий, первые две из которых состоятся в закрытом формате в связи с обсуждением "чувствительной информации". Рабочие сессии посвящены следующим темам: "Возможности и вызовы международному сотрудничеству через обмен информацией, оценками и данными", "Противостояние распространяющейся угрозе от иностранных боевиков-террористов", "Укрепление шагов по противостоянию насильственному экстремизму, включая работу с молодежью, и по предотвращению использования террористами технологий и Интернета" и "Укрепление роли и возможностей ООН в поддержке выполнения государствами-членами Стратегии ООН по борьбе с терроризмом".

Накануне открытия международной конференции постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась с критикой на Контртеррористическое управление ООН из-за решения управления о недопуске представителей неправительственных групп на ряд встреч в рамках конференции глав контртеррористических ведомств стран Организации. Никки Хейли связала недопуск представителей гражданских организаций на конференцию с давлением со стороны ряда стран, в том числе России. Помимо этого, она назвала Россию и несколько других государств "бесчестными странами".

"Возмутительно, что новое Контртеррористическое управление ООН предпочитает сделать блокировку участия гражданского общества своим первым значительным решением. Нет приемлемого объяснения тому, что ООН попыталась цензурировать эту конференцию, кроме той, что она уступила политическому давлению со стороны горстки бесчестных стран, которым нет доверия в вопросе борьбы с терроризмом - таким как Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла, для которых ограничение доступа и помеха участию гражданского общества - норма", - заявила Н.Хейли.

Американский постпред сообщила, что США понизит "уровень своего представительства на конференции".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.