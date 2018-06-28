Трамп примет в Белом доме премьера Италии

Президент США Дональд Трамп 30 июля примет в Белом доме премьер-министра Италии Джузеппе Конте и обсудит с ним двусторонние отношения и урегулирование глобальных конфликтов. Об этом передает ТАСС, со ссылкой на распространенное в среду заявление Белого дома.

"Вместе США и Италия рассмотрят возможности углубления взаимодействия и противодействия глобальным конфликтам, а также содействие экономическому процветанию по обеим сторонам Атлантики", - говорится в документе. В нем также отмечается, что премьер и глава Белого дома сперва проведут встречу с глазу на глаз, за которой последуют переговоры в расширенном составе.

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