Канада поможет металлургическим предприятиям, пострадавшим из-за пошлин США

Канада предложит материальную помощь сталелитейным и алюминиевым компаниям, пострадавшим из-за торговых пошлин США. Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщило агентство Reuters.

По его информации, Канада предложит предприятиям пакет помощи на сумму от $377 млн до $603 млн. Финансовая поддержка будет выделяться страной в течение нескольких лет.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд.

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