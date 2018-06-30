Парламент Никарагуа разрешил военным из РФ, США и других стран тренироваться в республике

Национальная ассамблея (парламент) Никарагуа разрешила военным из России, США, Венесуэлы, Кубы и некоторых других стран проводить тренировки на территории центральноамериканской республики. Об этом в пятницу сообщает ТАСС, со ссылкой на Canal 4.

Одобренный депутатами указ президента Даниэля Ортеги позволяет военнослужащим, самолетам и кораблям из России, США, Кубы, Мексики, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканской Республики и Тайваня "находиться на территории Никарагуа в гуманитарных целях, с целью проведения тренировки, обучения и обмена опытом" во втором полугодии 2018 года.

Согласно документу, который был отправлен в парламент, российские военные, в частности, смогут прибыть в страну для совместных с ВВС Никарагуа учениях по "предоставлению помощи в условиях стихийных бедствий" и "борьбе с наркоторговлей и транснациональной организованной преступности".

На внеочередном заседании парламента присутствовали 89 из 92 депутатов.

Напомним, что в Никарагуа с середины апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

Общее число погибших в результате массовых антиправительственных протестов в Никарагуа возросло до 285 человек.

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