Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение по С-400

Совет по оборонным закупкам (DAC) правительства Индии окончательно одобрил соглашение о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

Отмечается, что в четверг совет урегулировал "небольшие расхождения", которые возникли в ходе переговоров с РФ.

"Контракт на поставку С-400 теперь будет направлен в министерство финансов на одобрение и в правительственный комитет по безопасности, возглавляемый премьер-министром, для получения финального разрешения", — сообщил изданию высокопоставленный источник.

Ранее в июне министр обороны Индии Нирмала Ситхараман сообщила, что Индия и РФ достигли заключительной стадии переговоров по поставкам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

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