Шесть французских солдат погибли при нападении в Мали

1 июля 2018 18:39 (UTC+04:00)

Шестеро французских солдат погибли и двое мирных жителей получили ранения при нападении неизвестных людей на севере Мали, передает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что неизвестные атаковали французских военнослужащих на севере Мали. Бомба взорвалась близ французско-малийского патруля в городе Гао. За взрывом последовала стрельба.

"Кровопролитное нападение на французские силы (операции — ред.) "Бархан" в Гао в Мали привело к гибели шести французских военных", — заявил источник.

Он добавил, что нападение было совершено на бронированный автомобиль. Начиненная взрывчаткой машина была оставлена у дороги. Взрывное устройство было приведено в действие в тот момент, когда подъехал бронированный автомобиль с французскими солдатами.

Источник добавил, что двое мирных жителей пострадали и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.

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