В Мексике в день всеобщих выборов убили члена политической партии

2 июля 2018 01:12 (UTC+04:00)

Член Партии труда была убита воскресенье в Мексике, где проходят всеобщие выборы.

Как сообщают РИА Новости, Флора Ресендис Гонсалес была застрелена неизвестными преступниками рядом со своим домом в муниципалитете Контепек штата Мичоакан. Ее успели довести до больницы, однако в госпитале Ресендис Гонсалес скончалась.

Представитель Партии труда в Мичоакане Рехинальдо Сандоваль не исключил, что это убийство могло стать "посланием" со стороны преступников, чтобы запугать избирателей в день выборов.

Мексиканцы избирают в воскресенье нового президента, который должен будет вступить в должность в декабре этого года сроком на шесть лет. Также избираются губернаторы нескольких штатов, сенаторы, депутаты, мэры городов и муниципальные депутаты.

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