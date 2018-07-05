Число жертв аномальной жары в Канаде увеличилось до 33

5 июля 2018 22:01 (UTC+04:00)

Не менее 33 человек погибли по причине аномальной жары в восточной канадской провинции Квебек. Об этом в четверг сообщил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

По ее данным, 18 из 33 человек скончались в Монреале - крупнейшем городе провинции. "Мы должны оставаться бдительными и продолжать принимать все меры по предотвращению возможных проблем со здоровьем", - цитирует ее телеканал CBC.

Ранее представитель монреальского министерства здравоохранения Милен Дрюон сообщила, что в зоне риска сейчас находятся лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие люди и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера. Она напомнила, что в последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, и тогда по этой причине в городе погибли 106 человек.

По данным Национального метеобюро, в южной части провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады с 29 июня установилась экстремально жаркая погода, когда в течение дня воздух прогревается до 30-40 градусов Цельсия. В четверг в южном Квебеке с учетом влажности столбики термометров поднимутся до 45 градусов Цельсия. Метеорологи прогнозируют, что холодный фронт придет в Восточную Канаду в пятницу и охладит воздух до комфортных 23 градусов Цельсия.

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