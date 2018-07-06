В Лондоне назвали продуктивной встречу Мэй и Меркель

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, состоявшаяся в четверг в Берлине, оказалась продуктивной. Такую оценку вынесла переговорам двух лидеров вечером в четверг канцелярия британского премьера, передает ТАСС.

"Во время встречи премьер-министра [Мэй] с канцлером Меркель сегодня в Берлине у лидеров состоялись продуктивные и позитивные переговоры по целому ряду вопросов. Их переговоры начались с конструктивного обсуждения выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Премьер-министр подтвердила, что кабинет министров завтра [в пятницу] рассмотрит и решит вопрос существенного продвижения вперед, что позволило бы ускорить темпы и повысить интенсивность переговоров", - цитирует канцелярия слова представителя Мэй.

Он также сообщил, что глава британского правительства "предоставила канцлеру обновленную информацию, касающуюся ситуации в Эймсбери" - городе, где, по сообщениям британских властей, два человека пострадали от контакта с нервно-паралитическим веществом.

"Они также обсудили предстоящий саммит НАТО, где, как сказала премьер-министр, было бы жизненно важным для всех стран продемонстрировать солидарность и единство", - добавил сотрудник канцелярии.

По его словам, Мэй также пригласила Меркель на запланированный на следующую неделю в Лондоне саммит, посвященный развитию региона Западных Балкан.

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