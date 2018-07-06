В Таиланде в результате крушения самолета погибли три человека

Три человека погибли и один получил серьезные ранения в результате падения легкого одномоторного самолета, который в четверг пропал с экранов радаров после вылета из аэропорта северо-западной провинции Мае Хонг Сон. Об этом в пятницу сообщают РИА Новости со ссылкой на газету The Nation.

По ее данным, на месте крушения поисковая группа обнаружила одного выжившего пассажира из четырехместного самолета, который исчез в 30 км к северу от аэропорта. О состоянии выжившего пока никакой информации нет. Другой пассажир и двое пилотов погибли.

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