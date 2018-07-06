Ученые открыли микробов, способных жить в "соленых ручьях" Марса

Биологи нашли в Канаде микробов, способных жить и размножаться в очень крепком и токсичном "рассоле", охлажденном до сверхнизких температур. Подобные бактерии могут обитать в соленых ручьях в почве Марса или в водах лун Сатурна и Юпитера, сообщает Space.com, передает РИА Новости.

"Наши эксперименты показывают, что присутствие токсичных перхлоратов в почве Марса не обязательно говорит о том, что жизни там нет. Бактерии, как оказывается, могут расти даже в очень крепких "рассолах", на десятую часть состоящих из перхлоратов. На Марсе его в десять раз меньше", - заявил Джейкоб Хайнц (Jacob Heinz) из Технического университета Берлина (Германия).

В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло.

Эти споры обострились после того, как зонд MRO обнаружил следы жидкой воды на склонах холмов и кратеров в приэкваториальных широтах Марса. Впоследствии ученые выяснили, что эта вода содержит в себе огромное количество солей, в том числе токсичных перхлоратов, что поставило под сомнение возможность существования жизни в подобном "рассоле".

Хайнц и его коллеги проверили эти сомнения на практике, выращивая в подобной среде разные виды микробов-экстремофилов, которых ученые нашли в подледных озерах Арктики и Антарктики, на дне глубоких пещер и в других уголках Земли, где царят необычно суровые условия, приближенные к марсианским.

Помимо перхлоратов, этот "рассол" включал в себя обычную поваренную соль, а также хлориды магния и кальция, крайне токсичные для большинства клеток даже в относительно скромных количествах. Как предполагают ученые, эти соединения тоже могут присутствовать в водах марсианских "ручьев", однако пока это нельзя сказать наверняка.

Охлаждая или нагревая подобные растворы до температур в минус 25 и плюс 25 градусов, ученые выпускали в них некоторое количество микробов и наблюдали за тем, как будет меняться их количество в последующие четыре месяца.

Как оказалось, в подобных условиях может выживать как минимум одна земная бактерия – микроб Planococcus halocryophilus, чьи колонии были найдены в залежах вечной мерзлоты на территории Канады примерно шесть лет назад.

Что интересно, они могли жить в подобных условиях только при низких температурах, близких к марсианским – минус 15-25 градусов Цельсия. При превышении отметки в 4 градуса Цельсия бактерии переставали активно размножаться, и их колония постепенно погибала при любых концентрациях перхлоратов и других солей

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