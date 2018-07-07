Twitter с мая заблокировал более 70 миллионов подозрительных аккаунтов

Социальная сеть Twitter с мая заблокировала более 70 миллионов фейковых или подозрительных аккаунтов, блокируя примерно по миллиону аккаунтов в сутки. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает газета Washington Post со ссылкой на полученный отчет компании.

Согласно изданию, с октября 2017 года соцсеть вдвое увеличила активность по борьбе с фейками. Социальная сеть подтвердила газете указанные в отчете показатели.

Как отмечает Washington Post, в мае компания анонсировала большие изменения в алгоритмах, которые платформа использует для определения негативного поведения пользователей. Соцсеть намерена объявить о дополнительных мерах на следующей неделе.

Несколько источников заявили изданию, что последние изменения в политике Twitter вызваны давлением Конгресса США в связи с расследованием "российского вмешательства" в американские выборы. По версии следствия, вмешательство осуществлялось, в том числе, через аккаунты в Twitter.

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