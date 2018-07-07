Создатель Человека-паука Стив Дитко умер в возрасте 90 лет

Художник Стив Дитко, создавший для Marvel Comics Человека-паука и доктора Стрэнджа, умер в Нью-Йорке на 91 году жизни, передает Интерфакс со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В полиции сообщают, что Дитко был найден мертвым в своей квартире еще 29 июня. Никакие подробности, в том числе причина смерти, не сообщаются. Предположительно, он скончался около двух дней назад.

Вместе со Стэном Ли в 1950-1960-х годах Дитко работал над созданием комиксов о Человеке-пауке, Докторе Стрэндже, Халке и Железном человеке. Он рисовал также для DC и ряда других издательств. До конца жизни Дитко продолжал работать в своей студии на Манхэттене, однако пока неизвестно, остались ли после его смерти неопубликованные работы.

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