Галь Гадот посетила детскую больницу в Вирджинии в костюме Чудо-женщины

Израильская актриса Галь Гадот посетила пациентов детской больницы в Вирджинии в образе Чудо-женщины, передает Интерфакс со ссылкой на Washington Examiner.

"Чудо-женщина" 2017 года с Гадот в главной роли стала четвертым фильмом расширенной вселенной DC и первой полнометражной картиной об этом персонаже с 1974 года.

В Аннандейле, где расположен госпиталь, проходят съемки сиквела - "Чудо-женщина 1984", премьера которого запланирована на конец 2019 года.

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