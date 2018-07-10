На юге Японии 55 тыс. человек рекомендовано эвакуироваться из-за приближения тайфуна

10 июля 2018 06:49 (UTC+04:00)

По меньшей мере 55 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации в южной японской префектуре Окинава в связи с приближением сильного тайфуна "Мария". Об этом во вторник сообщил ТАСС, со ссылкой на телеканал NHK.

Рекомендации главным образом затрагивают жителей отдаленного архипелага Мияко, где высок риск ущерба от воздействия стихии. По данным национального метеорологического управления Японии, скорость ветра в центральной части тайфуна сейчас составляет около 50 м/с, а порывов достигает 70 м/с. В некоторых районах префектуры Окинава в ближайшие дни ожидается выпадение до 350 мм осадков.

По прогнозам, тайфун движется в направлении Китая, где уже был объявлен желтый уровень опасности. Сильнее всего от тропического циклона могут пострадать восточные провинции Фуцзянь и Чжэцзян. В провинциях Цзянси и Хунань также ожидаются сильный ветер и ливни.

На прошлой неделе из-за предыдущего тайфуна "Прапирун" в Японии погиб один человек и более 20 пострадали. Однако тропический шторм вызвал сильнейшие ливневые дожди и привел к наводнениям главным образом на западе страны. В результате от удара стихии погибли уже 126 человек, более 60 числятся пропавшими без вести.

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