НАТО продлила деятельность миссии в Афганистане до 2024 года

НАТО приняла решение о продлении миссии "Решительная поддержка" в Афганистане до 2024 года. Об этом сообщила в четверг заместитель генсека организации Роуз Готтемюллер, выступая форуме NATO Engages, проходящим в Брюсселе в рамках саммита альянса.

"Одним из решений на саммите стало решение о продление миссии НАТО "Решительная поддержка" до 2024 года, - передает слова Р. Готтемюллер ТАСС - Не всем союзникам НАТО было просто принять это решение из-за проблем с бюджетом и внутренними вопросами. Однако в конечном счете все члены альянса выразили свою приверженность поддержке миссии до 2024 года".

При этом в декларации, принятой на саммите, подчеркивается, что пока правительство Афганистана будет продолжать свою деятельность, направленную на обеспечение мира и примирения, союзники продолжат оказывать содействие стране "путем предоставления финансового обеспечения афганским силам безопасности и решения проблемы нехватки персонала, особенно в приоритетных областях".

Кроме того, в документе содержится призыв к региональным игрокам, "к более тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, улучшению условий для экономического развития, поддержке усилий правительства Афганистана, направленные на обеспечение мира и примирения, и недопущению оказания поддержки повстанцам".

Миссия "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.

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