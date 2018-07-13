Трамп считает, что Джонсон мог бы стать отличным британским премьером

13 июля 2018 03:37 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон мог бы стать отличным премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом он заявил в интервью британской газете The Sun, опубликованном вечером в четверг.

"Я сильно уважаю Бориса. Я ему, конечно, тоже нравлюсь, он говорит хорошие вещи про меня", - сказал Трамп, который находится с рабочим визитом в Великобритании.

На вопрос, мог бы Джонсон стать хорошим главой правительства, Трамп ответил: "Я не хочу сталкивать их лбами (с нынешним премьер-министром Терезой Мэй). Я всего лишь говорю, что он мог бы быть отличным премьер-министром".

Напомним, что Борис Джонсон подал в отставку 9 июля с поста главы британского МИД из-за разногласий с Мэй по поводу отношений Великобритании с ЕС после Brexit. Джонсон полагал, что нынешняя правительственная стратегия по этому вопросу предусматривает неоправданно большое число уступок Брюсселю.

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