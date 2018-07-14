Совбез ООН осудил теракт в Пакистане

14 июля 2018 22:09 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН категорически осудил террористический акт в пакистанском городе Мастунг, произошедший накануне и унесший жизни по крайней мере 128 человек, говорится в заявлении совета, сообщает РИА Новости.

По данным местного телеканала Geo Tv, 128 человек погибли и 120 пострадали в результате совершенного террористом-смертником самоподрыва. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили отвратительный и трусливый террористический акт, совершенный 13 июля в Мастунге в Пакистане, в результате чего погибло не менее 128 человек и ранено 200 человек", — говорится в сообщении.

Страны-участницы совета "выражают глубочайшее сожаление и соболезнования семьям погибших и правительству Пакистана и желают скорейшего и полного выздоровления пострадавшим".

Совбез отметил, что считает "терроризм во всех его формах и проявлениях одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности".

Совбез подчеркивает необходимость привлечения к ответственности виновных, организаторов, финансистов и спонсоров терактов и "настоятельно призывает все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности активно сотрудничать с правительством Пакистана и всеми другими соответствующими органами".

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