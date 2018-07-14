Мэттис поблагодарил Норвегию за готовность разместить у себя 700 морпехов США

14 июля 2018 23:29 (UTC+04:00)

Министр обороны США Джеймс Мэттис поблагодарил руководство Норвегии за готовность разместить на территории королевства до 700 военнослужащих корпуса морской пехоты США, сообщает ТАСС.

Глава Пентагона, в субботу посетивший с визитом Осло, также добавил, что предстоящие в Норвегии осенью крупномасштабные учение "Единый трезубец-2018" (Trident Juncture 2018) с участием 35 тыс. человек, продемонстрируют единство Североатлантического альянса.

"Я ценю гибкий подход и радушие Норвегии, готовой принять на ротационной основе до 700 морских пехотинцев в рамках нашего плана увеличить число военных, проходящих подготовку в условиях холодного климата, в течение ближайших лет", - сказал Мэттис.

На совместной пресс-конференции со своим американским коллегой глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Енсен со своей стороны отметил, что скандинавская страна стремится к тому, чтобы тратить на оборонные расходы 2% от своего ВВП, тогда как в настоящее время этот показатель меньше 1,6%. Он заверил Мэттиса в том, что норвежское правительство сосредоточится на этой задаче в новом плане развития вооруженных сил страны на 2021-2024 годы, а также продолжит увеличивать размеры оборонного бюджета. Вместе с тем, конкретных сроков достижения целевого показателя НАТО руководство страны по-прежнему не называет.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5374440

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