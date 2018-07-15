Военные Израиля атаковали палестинцев, пускавших через границу горящие шары

15 июля 2018 16:23 (UTC+04:00)

Израильские военные атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.

Военные говорят, что под авиаудар попали активисты правящего в анклаве движения ХАМАС, которое накануне вечером объявило о прекращении огня с Израилем после суток боевых действий — самых масштабных за последние четыре года.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал взвод террористов ХАМАС, которые запускали на израильскую территорию из северной части сектора Газа зажигательные воздушные шары", — говорится в сообщении. Информации о результатах удара пока не поступало.

Запуск палестинцами воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию, за которой стоит ХАМАС. Палестинцы говорят о таких акциях, как о разновидности неорганизованного, "народного" сопротивления.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье опроверг звучащие с палестинской стороны заявления, что согласованное накануне перемирие допускает продолжение "террора воздушных змеев". "Говорят, я слышал, что Израиль согласился на прекращение огня, которое разрешает продолжение терроризма зажигательных змеев и шаров. Это не так. Мы не готовы мириться ни с какими атаками против нас и будем действовать сообразно", — сказал Нетаньяху на заседании правительства.

Накануне израильская авиация атаковала десятки объектов боевиков, которые выпустили из сектора Газа порядка 200 ракет и мин по сопредельным районам еврейского государства. Военные действия продолжались почти сутки и прекратились после заявления палестинских группировок о согласовании перемирия при посредничестве Египта.

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