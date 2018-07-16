Apple создаст более 70 новых эмодзи в 2018 году

16 июля 2018 22:34 (UTC+04:00)

Компания Apple объявила о создании более 70 новых эмодзи. Они будут доступны на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac с выходом бесплатного обновления программного обеспечения в этом году. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе компании.

"Новые виды эмодзи будут созданы на основе утвержденного набора символов Unicode 11.0, включая еще больше вариантов причесок для представления людей с рыжими, седыми и кудрявыми волосами, новый символ эмодзи для лысых людей и новые смайлики, позволяющие сделать переписку в сообщениях еще более выразительной", - говорится в сообщении пресс-службы Apple.

Кроме того, разработчики расширят список эмодзи по видам спорта, животным, продуктам питания, а также добавят новые значки супергероев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Apple представит новую версию наушников AirPods
В мире 26 июня 08:00
Доля Apple на азербайджанском рынке мобильных устройств продолжает падать
ИКТ 23 июня 12:25
Apple презентовала iOS 12‍
В мире 5 июня 02:42
Facebook передал данные пользователей производителям гаджетов
ИКТ 4 июня 11:11
Бренд Apple в восьмой раз стал самым дорогостоящим в мире по версии журнала Forbes
США 23 мая 23:43
Китайские потребители нового поколения предпочитают отечественные товары
Китай 16 мая 17:31
Лента новостей
ЕС имеет твердую позицию в отношении территориальной целостности стран «Восточного партнерства» - Могерини
Политика 23:04
Председатель КНР призвал ЕС к более тесному сотрудничеству с Китаем
Китай 22:57
Дональд Трамп покинул Финляндию
США 22:02
Путин и Трамп не приняли совместного заявления по итогам переговоров
Россия 21:56
Президент Италии совершит официальный визит в Азербайджан
Политика 21:17
Президент Ильхам Алиев ужесточает контроль в сфере снабжения электрической и тепловой энергией, а также газом
Политика 20:53
Транзит грузов через азербайджанский сегмент TRACECA увеличился (Эксклюзив)
Бизнес 20:08
В Азербайджане создано Госагентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов
Политика 20:02
Трамп заявил о необходимости давления на Иран
Европа 19:58