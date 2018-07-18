Бандиты напали на прокуратуру мексиканского Акапулько

18 июля 2018 01:58 (UTC+04:00)

Вооруженные бандиты напали во вторник на здание прокуратуры в одном из крупнейших мексиканских курортов Акапулько, в результате нападения убит один человек и задержан один из нападавших.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior, нападавшие пытались освободить нескольких руководителей преступной группы, задержанных ранее.

Убитым оказался посетитель прокуратуры, который пришел написать заявление.

Штат Герреро, где расположен Акапулько, является одним из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Сам Акапулько считается одним из ключевых пунктов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, а на его территории действуют несколько крупных наркокартелей, что обуславливает высокий уровень преступности.

Тем не менее, Акапулько — один из пяти крупнейших мексиканских курортов, он принимает несколько миллионов туристов каждый год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мексике нашли похищенный радиоактивный контейнер
Другие страны 17 июля 06:45
США подали жалобу в ВТО на ответные пошлины ряда стран
США 16 июля 19:19
США намерены продолжить сотрудничество с Мексикой при новом президенте
США 14 июля 02:40
Мексика намерена отказаться от покупки американских боевых вертолетов
Другие страны 12 июля 06:05
В Мексике убили начальника полиции муниципалитета
Другие страны 12 июля 04:05
США откроют специальный офис по делам разлученных семей мигрантов
США 11 июля 04:21
Лента новостей
В Грузии оппозиция выдвинула экс-главу МИД Вашадзе на пост президента
Грузия 01:05
Обама раскритиковал политику США, намекнув на Трампа
США 00:29
На севере Сирии разбился неизвестный летательный аппарат
В мире 17 июля 23:40
Трамп: отношения США и России существенно улучшились
США 17 июля 23:04
Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 17 июля 22:52
В Египте приняли закон о блокировке аккаунтов в социальных сетях
Арабские страны 17 июля 22:37
Назначен новый вице-президент Черноморского банка торговли и развития
Бизнес 17 июля 21:52
Иностранцам станет проще выучить азербайджанский язык
Политика 17 июля 20:51
Bakcell значительно расширила охват сети LTE
ИКТ 17 июля 20:16