Бандиты напали на прокуратуру мексиканского Акапулько

Вооруженные бандиты напали во вторник на здание прокуратуры в одном из крупнейших мексиканских курортов Акапулько, в результате нападения убит один человек и задержан один из нападавших.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior, нападавшие пытались освободить нескольких руководителей преступной группы, задержанных ранее.

Убитым оказался посетитель прокуратуры, который пришел написать заявление.

Штат Герреро, где расположен Акапулько, является одним из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Сам Акапулько считается одним из ключевых пунктов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, а на его территории действуют несколько крупных наркокартелей, что обуславливает высокий уровень преступности.

Тем не менее, Акапулько — один из пяти крупнейших мексиканских курортов, он принимает несколько миллионов туристов каждый год.

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