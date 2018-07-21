У берегов Испании обнаружили более 400 мигрантов

21 июля 2018 01:12 (UTC+04:00)

Служба спасения на море обнаружила за пятницу 438 мигрантов, которые направлялись к берегам Испании, сообщает РИА Новости.

Всего в Гибралтарском проливе и море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря) с 06.50 утра по местному времени обнаружены 19 лодок. Мигранты были доставлены в миграционные центры в Тарифе, Альмерии и Альхесирасе.

В спасательных операциях участвовали суда Luz de Mar, Arcturus, Guardamar Concepción Arenal и Salvamar Gadir, а также самолет Indalo YL-IES.