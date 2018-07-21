У берегов Испании обнаружили более 400 мигрантов

В последнее время миграционный поток в Испанию резко увеличился, она опередила Италию по числу прибывших по морю мигрантов с начала года.

С 1 января по 20 июля на западе Средиземное море пересекли 18 653 человек (Италия приняла 17 838 человек, Греция — 14 940), свидетельствуют данные Международной организации по миграции. 1490 человек погибли (из них 294 на пути в Испанию).

При этом общий миграционный поток через Средиземное море сократился — с января прибыли 51 782 мигранта, в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 110 189.

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