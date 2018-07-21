У берегов Испании обнаружили более 400 мигрантов

Служба спасения на море обнаружила за пятницу 438 мигрантов, которые направлялись к берегам Испании, сообщает РИА Новости.
Всего в Гибралтарском проливе и море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря) с 06.50 утра по местному времени обнаружены 19 лодок. Мигранты были доставлены в миграционные центры в Тарифе, Альмерии и Альхесирасе.
В спасательных операциях участвовали суда Luz de Mar, Arcturus, Guardamar Concepción Arenal и Salvamar Gadir, а также самолет Indalo YL-IES.
С 1 января по 20 июля на западе Средиземное море пересекли 18 653 человек (Италия приняла 17 838 человек, Греция — 14 940), свидетельствуют данные Международной организации по миграции. 1490 человек погибли (из них 294 на пути в Испанию).
При этом общий миграционный поток через Средиземное море сократился — с января прибыли 51 782 мигранта, в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 110 189.
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