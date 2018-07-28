Началось самое продолжительное лунное затмение в XXI веке

28 июля 2018 00:06 (UTC+04:00)

Началось самое продолжительное лунное затмение из всех, которые произойдут в XXI веке. Затмение началось в 22.24, сообщает РИА Новости. Астрономическое событие продлится до 2.19 28 июля, причем его полная фаза — с 23.30 до 01.13. Всего в XXI веке пройдет 225 лунных затмений, лишь 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

Затмение пройдет вблизи точки апогея, то есть когда Луна находится на максимальном удалении от Земли. Именно поэтому ее диск будет казаться таким маленьким — диаметр Луны будет в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.

Луна, двигаясь по орбите, погрузится в северную часть тени Земли и пройдет через ее центр. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасится в багрово красный оттенок.

Кроме того, в этот же день состоится и другое событие — Великое противостояние Марса с Солнцем. Планета максимально приблизится к Земле и обгонит в блеске Юпитер. Ярче яркой оранжевой точки на небе будут только Солнце, Луна и Венера. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.

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