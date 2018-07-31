Стали известны имена убитых в ЦАР россиян

31 июля 2018 21:06 (UTC+04:00)

В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского подтвердили, что направляли в ЦАР съемочную группу, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко, передает РИА Новости.

"Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского направлял журналиста Орхана Джемаля, режиссёра-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко для съёмок фильма в ЦАР", - сообщила РИА Новости замруководителя центра Анастасия Горшкова.

"Совместный проект, совместно с нами делали фильм. Не сотрудники, они делали с нами фильм. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев - все так. У нас тоже нет подтверждений. Похоже на то, что это они", - сказала Горшкова.

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