Ученые рассказали о новой опасности алкоголя

2 августа 2018 05:50 (UTC+04:00)

Исследователи из Университета Маккуори в Сиднее, Австралия, установили, что употребление алкогольных напитков женщинами во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей, как передает РИА Новости.

В исследовании, которое длилось более десятилетия, приняли участие около пяти тысяч детей и их матери. Эксперты провели множество опросов, чтобы узнать, пили ли женщины алкоголь в период кормления грудью и сколько, если да. Умственное развитие их детей оценивалось каждые два года.

Выяснилось, что уровень употребления спиртных напитков влиял на навыки мышления малышей в возрасте 6-7 лет. Ученые объяснили, что алкоголь может изменить состав грудного молока, вызывая дефицит витаминов в раннем возрасте.

Исследователи советуют кормящим матерям, учитывая полученные данные, воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

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