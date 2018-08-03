В работе Facebook в ряде стран произошел сбой

3 августа 2018 21:05 (UTC+04:00)

Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает РИА Новости.

Сбой произошел около 19.00 мск. О проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из России, США, Аргентины, Италии, Филиппин, Великобритании, Венгрии, Индии, Украины и других. Больше всего жалоб приходится на полный сбой работы сайта (43%), проблему с входом в свой аккаунт (32%), проблемы с загрузкой изображений (24%).

Некоторые пользователи из России также жалуются на сбой в Instagram.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Акции Twitter упали после заявления Трампа о "теневом бане"
США 27 июля 19:45
Акции Facebook упали на 19% на нью-йоркской бирже
Бизнес 27 июля 01:03
Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за падения акций Facebook
США 26 июля 11:15
Акции Facebook упали более чем на 20% после публикации отчетности по выручке
ИКТ 26 июля 06:37
Компания Facebook учредила дочернюю компанию в Китае
ИКТ 25 июля 20:31
Пользователи Instagram смогут видеть друзей, находящихся онлайн
ИКТ 21 июля 21:30
Лента новостей
Пашинян «доигрался»: Ереван может потерять Москву
Точка зрения 21:27
Известные артисты исполнят любимые песни слушателей (ВИДЕО)
Культура 21:05
Устранены проблемы в движении транспорта на одной из дорог Баку
Общество 21:05
При минсельхозе Азербайджана создан Совет фермеров (ФОТО)
Экономика 20:46
Скажется ли повышение госпошлины за регистрацию мобильных устройств в Азербайджане на ценах на телефоны?
Общество 20:39
МВД Германии: 15,1 тыс. иностранцев обратились за получением статуса беженца за июль
Европа 20:33
Американская компания, разрабатывающая блок месторождений в Азербайджане, отсрочила выплаты по кредитам
Энергетика 20:31
Украинская и швейцарская компании откроют в Узбекистане завод по производству пестицидов
Бизнес 20:27
Туркменистан проведет инвестконкурс по продаже госсобственности
Бизнес 20:23