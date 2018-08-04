Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

4 августа 2018 04:53 (UTC+04:00)

Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX, отстыковавшийся в пятницу от Международной космической станции (МКС), приводнился в Тихом океане. Об этом передает ТАСС со ссылкой на страницу SpaceX в Twitter.

"Приводнение Dragon подтверждено", - отмечается в твите. Как уточнили в SpaceX, команда специалистов, которая должна прибыть к кораблю, уже находится в пути.

Dragon отстыковался от орбитального комплекса примерно в 12:38 по времени Восточного побережья США (20:27). Корабль доставил на Землю отработанные материалы и результаты некоторых научных экспериментов. Dragon приводнился в Тихом океане к юго-западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт Лос-Анджелеса, что займет около двух суток.

Ракета Falcon 9 с Dragon стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 29 июня. Грузовик доставил на станцию груз массой 2,7 т, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это была 15-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществленная с помощью Dragon.

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