Китай продолжит оказывать помощь КНДР в экономическом развитии

4 августа 2018 05:49 (UTC+04:00)

Китай продолжит оказывать посильную помощь КНДР в ее экономическом и национальном развитии, как передаёт РИА Новости заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, которая состоялась в пятницу на полях мероприятий АСЕАН в Сингапуре.

"Китайская сторона готова и дальше оказывать посильную помощь экономическую и национальному развитию КНДР. В последнее время северокорейская сторона приняла ряд мер в продвижении процесса декнуклеаризации и улучшения отношений с США, китайская сторона приветствует эти действия", — сказал Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Он выразил надежду на то, что северокорейская сторона продолжит решительно двигаться в этом направлении, а США будут учитывать оправданную обеспокоенность КНДР.

Ван И выразил готовность Пекина и дальше поддерживать тесный контакт и сотрудничество со всеми сторонами, в том числе с США и КНДР, для совместного продвижения процесса денуклеаризации на Корейском полуострове и скорейшего установления долгосрочного мира и стабильности на полуострове.

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