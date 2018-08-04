Помпео призвал АСЕАН продолжать давление на КНДР

4 августа 2018 08:58 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны АСЕАН продолжать дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, чтобы добиться ее полной денуклиаризации, cообщает РИА Новости.

Как заявил Помпео на полях министерских мероприятий АСЕАН в Сингапуре, сохранять давление нужно, чтобы "достигнуть окончательной, полностью подтвержденной денуклиаризации Северной Кореи, на которую согласился Ким Чен Ын".

Помпео уточнил, что не встречался в Сингапуре со своим коллегой из КНДР Ли Ён Хо.

Ранее неофициальную встречу с Помпео провел министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва. Главы внешнеполитических ведомств подтвердили, что санкции против КНДР должны действовать до тех пор, пока не будет предпринято реальных мер Северной Кореей по отказу от ядерной программы. В то же время отмечается, что стороны обсудили необходимость избежания санкций для некоторых проектов межкорейского обмена.

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