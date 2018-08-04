Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российских журналистов в ЦАР

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осуждает убийство трех российских журналистов в Центральноафриканской республике и призывает приложить усилия для расследования обстоятельств произошедшего, говорится в заявлении Азуле, передает РИА Новости.

"Я осуждаю это ужасающее нападение, унесшее жизни журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко… Я призываю национальные власти приложить все усилия для расследования обстоятельств этого шокирующего нападения и привлечения его виновников к ответственности", - говорится в заявлении Азуле.

Также отмечается, что "для общества в целом важно, чтобы журналисты могли выполнять свою миссию по информированию общественности, не опасаясь за свою жизнь".

"ЮНЕСКО борется за повышение безопасности журналистов посредством глобальных информационно-разъяснительных кампаний, программ по наращиванию потенциала и ряда других мер, в частности, плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности", - написано в коммюнике организации.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

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