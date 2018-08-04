Глава МИД Сингапура разъяснил позицию АСЕАН по денуклеаризации КНДР

Министры иностранных дел стран АСЕАН на встрече в Сингапуре подтвердили поддержку полной денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем, заявил в субботу глава сингапурского МИД Вивиан Балакришнан, передает РИА Новости.

Его выступление прозвучало в прямой трансляции с пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел АСЕАН в Сингапуре.

"Мы подтвердили полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова, это должно быть достигнуто мирным путем", - сказал Балакришнан.

По его словам, совместное заявление по итогам саммита США и КНДР 12 июня в Сингапуре "стало важным первым шагом и единственным шагом на этом долгом пути". "Этот саммит действительно изменил тон разговора и, надеюсь, создал арену для мирного решения этой проблемы", - сказал глава МИД Сингапура.

Вместе с тем он высказался за тщательное выполнение всеми государствами резолюций СБ ООН по КНДР.

АСЕАН - региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.

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