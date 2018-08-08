В Египте построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию

8 августа 2018 19:51 (UTC+04:00)

Египетское правительство строит крупнейшую в мире солнечную электростанцию Benban в 640 км к югу от Каира в пустыне Сахара. Планируется, что строительство будет завершено в следующем году. Электростанция сможет генерировать 1,8 ГВт электроэнергии. Этого будет достаточно, чтобы снабжать энергией 1 млн семей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на The Los Angeles Times.

Стоимость проекта оценивается в $2,8 млрд. Реализация проекта солнечной электростанции Бенбан создаст 4 тыс. рабочих мест.

Ранее правительство Египта объявило, что к 2025 г. страна будет производить 42% электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В настоящее время более 90% электроэнергии страны производится из нефти и природного газа. Кроме того, правительство Египта субсидирует ископаемое топливо, что делает его доступным источником энергии для граждан страны.

Как отмечает The Los Angeles Times, египетское правительство планирует изменить ситуацию. Так, на прошлой неделе президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси открыл ряд других крупных проектов в области энергетики, включая проект по расширению ветровых электростанций в Суэцком заливе Красного моря.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в конце 2017 г. глобальные мощности ВИЭ выросли на 176 ГВт, достигнув 2179 ГВт во всем мире. Среднегодовой темп роста составил более 8%. Специалисты Bloomberg подчеркивают, что в последующие 20 лет более 70% всех инвестиций в сектор генерации энергии будут направлены на ветровую и солнечную энергетику. В год эти цифры составят примерно $20 млрд.

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