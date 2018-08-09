Новое правительство Колумбии может пересмотреть решение о признании Палестины

9 августа 2018 06:30 (UTC+04:00)

Новое правительство Колумбии собирается критически рассмотреть решение о признании Палестины, принятое предыдущим президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Об этом в среду заявил новый министр иностранных дел республики Карлос Ольмес, как передаёт ТАСС.

"Учитывая возможные упущения, которые могут выясниться касательно того, как предыдущий президент принял это решение, правительство тщательно изучит его последствия и будет действовать в соответствии с международным правом", - сказал Ольмес.

Ранее палестинское диппредставительство в Колумбии сообщило о решении республики признать Палестину независимым государством. Это решение было принято на прошлой неделе правительством экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Напомним, что новый президент южноамериканской страны Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность во вторник.

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