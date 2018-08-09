Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9‍

Корейская компания Samsung представила новый флагманский смартфон Galaxy Note 9, передает РИА Новости.

Презентация устройства прошла в Нью-Йорке.

По информации Samsung, диагональ экрана Note 9 составляет 6,4 дюйма. Устройство получило самый мощный аккумулятор в линейке Galaxy — емкостью 4 тысячи мАч. "Заряда аккумулятора хватит для того, чтобы говорить по телефону, отправлять текстовые сообщения, играть в игры и смотреть фильмы с утра и до самого вечера", — утверждает компания.

Телефон также поддерживает карты microSD, что позволит расширить память устройства до 1 Тб.

Новый стилус S Pen компания оснастила поддержкой Bluetooth Low-Energy (BLE), которая позволяет сделать с его помощью фото, перелистнуть слайд презентации в режиме ПК, поставить на паузу или запустить видео и совершить многие другие действия. До конца 2018 года количество приложений, работающих с расширенными функциями S Pen, будет увеличено, отмечается в сообщении.

Основная камера флагмана получила 12 Мп, фронтальная — 8,5 Мп. В гаджет встроены технологии искусственного интеллекта для распознавания элементов фото.

Новый смартфон будет доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen.

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