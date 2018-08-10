В Японии разбился спасательный вертолет - СМИ

Спасательный вертолет разбился в пятницу в центральной японской префектуре Гумма. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, фрагменты его фюзеляжа обнаружены в горном районе на границе с префектурой Нагано.

Судя по кадрам, которые продемонстрировал телеканал, вертолет упал на заросший лесом горный склон. На борту находились девять человек. В настоящее время найдены восемь из них, однако об их состоянии не сообщается.

Связь с вертолетом была потеряна в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале года.

Как отмечает телеканал, экипаж выполнял тренировочный полет и должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

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