ООН поддержала решение Эквадора о режиме ЧП из-за притока венесуэльских мигрантов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) поддерживает решение Эквадора о введении режима чрезвычайного положения в трех провинциях страны в связи c притоком мигрантов из Венесуэлы. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Уильям Спиндлер, передает ТАСС.

"УВКБ приветствует и поддерживает это решение, которое даст возможность Эквадору выделить дополнительные ресурсы и расширить меры реагирования", - отметил он. Этот шаг Эквадора, сказал Спиндлер, "подтверждает давнюю традицию этой страны по приему беженцев".

Официальный представитель сообщил, что с начала нынешнего года в Эквадор через границу с Колумбией прибыли около 547 тыс. венесуэльцев, то есть в среднем от 2,7 тыс. до 3 тыс. в день. "Этот приток сейчас усиливается, и за первую неделю августа в страну прибыли около 30 тыс. венесуэльцев - более 4 тыс. в день", - констатировал Спиндлер.

Власти Эквадора в среду ввели режим чрезвычайного положения в связи притоком мигрантов из Венесуэлы в столичной провинции Пичинча, а также провинциях Карчи и Эль-Оро, которые граничат с Колумбией и Перу соответственно. Режим будет действовать в течение августа, но может быть продлен, если возникнет необходимость. В указанные районы будут направлены дополнительные силы миграционного контроля, медики, психологи и социальные работники. Международные организации готовы предоставить воду, продовольственные пайки, предметы гигиены и палатки.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину.

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