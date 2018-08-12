СМИ: в Индонезии в результате крушения самолета погибли восемь человек

12 августа 2018 12:27 (UTC+04:00)

Восемь из девяти человек, находившихся на борту небольшого самолета, пропавшего на востоке Индонезии, погибли. Одному из людей удалось выжить, несмотря на полученные травмы, передаёт ТАСС.

По данным агентства, самолет, пропавший с радаров в субботу, потерпел крушение в районе Оксибил в провинции Папуа. Согласно информации агентства Kyodo, эта территория считается опасным регионом для полетов из-за быстро меняющихся погодных условий.

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