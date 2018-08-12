СМИ: в Индонезии в результате крушения самолета погибли восемь человек

Восемь из девяти человек, находившихся на борту небольшого самолета, пропавшего на востоке Индонезии, погибли. Одному из людей удалось выжить, несмотря на полученные травмы, передаёт ТАСС.

По данным агентства, самолет, пропавший с радаров в субботу, потерпел крушение в районе Оксибил в провинции Папуа. Согласно информации агентства Kyodo, эта территория считается опасным регионом для полетов из-за быстро меняющихся погодных условий.

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