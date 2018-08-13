Маск ведет переговоры с Саудовской Аравией о выкупе акций Tesla

13 августа 2018 17:52 (UTC+04:00)

Основатель автопроизводителя Tesla Илон Маск подтвердил публикации о том, что ведет с Саудовской Аравией переговоры о выкупе акций, что помогло бы сделать Tesla непубличной компанией, передает РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что Суверенный фонд Саудовской Аравии - Public Investment Fund (PIF) -может заключить сделку о выкупе акций Tesla объемом до 82 миллиардов долларов. Представители фонда подтвердили факт переговоров, не называя сумму. На данный момент доля саудовского госинвестфонда в Tesla составляет около 5%.

"Я продолжаю обсуждения с саудовским фондом, но я также веду обсуждения с рядом других инвесторов. Я всегда это планировал, потому что хотел бы, чтобы у Tesla по-прежнему был широкий состав инвесторов", - заявил Маск в своем блоге.

Маск сообщил в начале августа, что хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по цене 420 долларов за штуку.

На минувших выходных Маск заявил, что уже обеспечил финансирование для своего замысла. В сообщении в блоге он заявил, что ведет переговоры с саудовским фондом с начала 2017 года и что у фонда "более чем достаточно" капитала для осуществления сделки. Однако он признал, что не получил окончательного предложения.

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