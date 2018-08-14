В Мексике убили командира элитной полицейской части

14 августа 2018 01:23 (UTC+04:00)

Преступники убили командира элитного полицейского подразделения в мексиканском штате Гуанахуато, передаёт РИА Новости.

В ночь на воскресенье бандиты перекрыли дорогу перед автомобилем Антонио де Хесуса Баеса, главы специальной группы быстрого реагирования полиции города Леон, и расстреляли его.

Прибывшие полицейские успели оказать помощь раненому и доставали его в госпиталь, где он позднее скончался.

Спокойный ранее штат Гуанахуато в последние годы регистрирует серьезный рост преступности, что обусловлено борьбой между наркокартелями за контроль над территорией. В 2017 году он вошел в число штатов-лидеров по количеству убийств с показателем свыше 2,2 тысячи.

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